Peça Kairós promove viagem aos primórdios do teatro neste fim de semana

Dominique Martins e Zeca Padilha embarcam em uma viagem pelos primórdios da arte circense até os tempos atuais de muitas selfies e autopromoções exageradas no espetáculo Kairós, que acontece neste sábado (6), às 20h, na Sala Álvaro Moreyra (av. Érico Veríssimo 307).

A acrobacia marca a cumplicidade, que é desestabilizada pelos primeiros aplausos. O público se divide, os artistas rangem os dentes e o final surpreende! Os ingressos estão à venda na, por a partir de R$ 17,50.Kairós é o Deus grego que simboliza o momento do tempo oportuno e é trazido para o palco do século XXI, em uma viagem pelo tempo e costumes. Números de malabares, acrobacia em dupla, parada de mãos e interação com o público fazem deste espetáculo impressionante e divertido para o público de todas as idades.