Esteban Tavares se apresenta no Opinião neste domingo (7)

Rodrigo da Fonseca Tavares, conhecido como Esteban Tavares, apresenta a tour comemorativa dos 10 anos de lançamento do álbum ¡Adiós Esteban!. O show traz as canções do disco e outros sucessos de sua carreira. O artista sobe ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (7), às 22h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por a partir de R$ 38,00. Ex-Fresno, Esteban participou dos álbuns Redenção e Revanche da banda, além de produzir de forma independente e em paralelo seu primeiro disco como artista solo, cujo desenvolvimento levou três anos. Ao anunciar sua saída da banda em 2012, o músico decidiu tomar um tempo para si e voltar seu foco no desenvolvimento e produção de ¡Adiós Esteban!, que chegaria ao público em setembro daquele ano. Atualmente, Esteban se vê mais conectado do que nunca com seu primeiro álbum de estúdio, que completou uma década de existência no dia 20 de agosto de 2022.