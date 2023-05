Artista visual Gabriela Stragliotto promove exposição individual em Caxias do Sul

A artista visual caxiense radicada em São Paulo Gabriela Stragliotto está expondo sua mostra Solo Provisório, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim (rua Dr. Montaury, 1333 - em Caxias do Sul). A mostra permanecerá em cartaz até o dia 30 de maio, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 10h às 16h. A entrada é franca.

Solo Provisório tem como tema a relação do indivíduo com o tempo diante do contemporâneo – um anseio por espaços vastos e calmos diante de um mundo volátil e sem paradas. Segundo a artista, o presente nos falta e se demorar é um privilégio, uma rebeldia. Assim, a artista fotografa pessoas na cidade e as transporta para outros ambientes, deslocados do real, através das pinturas. Gabriela reflete em seus trabalhos a experiência humana no mundo atual, principalmente em relação a novas percepções de tempo-espaço. Muitas de suas obras apresentam cenários abstratos, figuras anônimas extraídas de seus ambientes originais.