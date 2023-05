Coro Sinfônico da OSPA estreia na temporada 2023 com passeio musical pelo mundo

Após semanas de ensaio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) fará o primeiro concerto do Coro Sinfônico da OSPA em 2023. O evento intitulado Vozes do Mundo acontecerá neste sábado (6), às 17h. O programa traz cinco obras de diferentes países – Inglaterra, França, China, Rússia e Hungria –, incluindo compositores canônicos e nomes contemporâneos. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 10,00. Também é possível acompanhar, gratuitamente, a transmissão ao vivo no YouTube. Manfredo Schmiedt será o regente do Coro Sinfônico da OSPA, e o cantor lírico Roger Scarton será o convidado. Tudo começará com a música sacra inglesa, Glória, de John Rutter, um dos principais nomes para o surgimento do Canto Coral no mundo. Depois, o tenor Roger Scarton se juntará às dezenas de vozes do coro para cantar em francês, com a orquestra executando do Salmo 24, da compositora francesa Lili Boulanger. A compositora chinesa Chen Yi aparece no programa com KC Capriccio. Na segunda parte do concerto, a OSPA executará a fantasia O Rochedo, do compositor russo Sergei Rachmaninoff. A viagem musical terminará na Hungria, terra natal de Franz Liszt, com a interpretação de seu famoso poema sinfônico, Os Prelúdios.