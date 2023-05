Filme 'A primeira morte de Joana' reflete sobre a finitude

Vencedor de 11 prêmios nos mais de 40 festivais pelos quais passou, A primeira morte de Joana, de Cristiane Oliveira, estreou nos cinemas nesta quinta-feira. O longa, produzido pela Okna Produções e distribuído pela Lança Filmes, traz a história de Joana (Letícia Kacperski), uma adolescente cuja vida começa a se transformar a partir da morte de sua tia-avó, de quem ela era muito próxima. Isso acaba refletindo também na relação com sua melhor amiga, Carolina (Isabela Bressane).Além de impressionada com a morte em si, Joana também começa a questionar uma história que ocorre na família: sua tia nunca namorou ninguém. Em sua investigação, Joana parece querer descobrir o segredo da tia para entender o que ocorre com ela mesma. Segundo a diretora, a morte, no filme, está relacionada à transformação em um jeito de ser, para renascer e conseguir existir. O longa reflete sobre como morte e o amor trazem o mesmo aspecto de perda de controle: o simbolismo da palavra morte, que remete ao momento em que se perde o controle sobre o próprio corpo, assim como quando amamos e o nosso corpo passa a ser ocupado pela lembrança constante de alguém por quem nos apaixonamos. O longa teve uma equipe multinacional em várias etapas da produção. O roteiro contou com consultoria do diretor português João Nicolau e dos argentinos Miguel Machalski e Gualberto Ferrari. Cao Guimarães, cineasta e artista visual, participou da fase final como consultor de montagem. A equipe de som traz o uruguaio Raúl Locatelli e a direção de arte teve a colaboração da mexicana Nohemi González – ambos trabalharam no filme "Luz Silenciosa", do mexicano Carlos Reygadas. A equipe técnica apresenta renomados profissionais gaúchos, como o diretor de fotografia Bruno Polidoro, a montadora Tula Anagnostopoulos e a diretora de arte Adriana Nascimento Borba.