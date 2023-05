Beatles como nunca se ouviu antes

Misturando ritmos brasileiros com pitadas de rock, a banda gaúcha Lareirau se apresenta nesta sexta-feira, às 20h, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22 ), com um repertório recheado de versões para canções dos Beatles. Os ingressos custam R$ 35,00 (primeiro lote) e R$ 45,00 (segundo lote), comprados antecipadamente pelo site da casa de shows, ou

R$ 60,00 no dia da apresentação. A bilheteria abre às 18h. Depois do sucesso e reconhecimento na International Beatleweek Festival 2018, promovida pelo Cavern Club, em Liverpool (Ing.), a Lareirau tem tocado pelo Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e conquistado o público com a diversidade de experiências que os artistas compartilham no palco. Juntos, Alex Alano (voz e violão com efeitos), Gelson Oliveira (voz, baixo e guitarra), Marisa Rotenberg (voz e percussão), e Giovanni Berti (bateria, berimbau, pandeiro e zabumba) realizam um mix sonoro - onde as três grandes vozes estão em harmonia e atuam tanto nas interpretações solo, como nos vocais, com o auxílio da percussão. Assim, o grupo - de São Francisco de Paula - imprime o balanço da música brasileira em seus arranjos nas canções de Lennon e MacCartney.

A vez do funk e do pop na festa Tendéu

Prometendo agitar a pista com muito funk e pop, a niteroiense MC Carol faz show nesta sexta-feira, a partir das 23h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), durante o lançamento da festa Tendéu. Os ingressos custam entre R$ 55,00 e R$ 170,00, e estão à venda pela plataforma Sympla. Sucesso com músicas como Minha vó tá maluca, a MC lançou seu primeiro álbum, Bandida, em 2016 e surpreendeu ao cantar temas de resistência, abordando a realidade das comunidades de periferia, a sexualidade e o feminismo.

Três noites de Sarau Performático no La Faísca