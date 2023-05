Antonio Flores lança o primeiro álbum da carreira com show nesta sexta-feira (5)

Há mais de duas décadas atuando como sideman e integrante de bandas da cena gaúcha, o guitarrista Antonio Flores lança seu primeiro álbum, Mentis Natura. Para o lançamento do disco, o músico vai fazer um show nesta sexta-feira (5), às 20h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos têm valores a partir de R$ 35,00 e podem ser comprados pelos celulares (51) 9 81423137 ou (51) 9 98902810.Guitarrista de bandas como Delicatessen, Cristian Sperandir Grupo e do projeto Hello Adele Tribute, Flores expressa, em seu trabalho, as diferentes vertentes que o influenciam, indo da música regional gaúcha ao jazz contemporâneo. As composições Call Me Later, Herbie's Island e Tema do Gaiteiro evidenciam o jazz fusion. Inácio, KC Ballad e Highland Avenue são temas dedicados ao filho do artista, à cidade do Kansas onde viveu por um ano e meio e à rua onde fica o Mutual Musicians Foundation, jazz club que Antonio frequentou quando esteve nos Estados Unidos. Já nas composições Thoth e Hermes e Pintando a Paisagem está impressa a influência do jazz contemporâneo.O álbum conta, ainda, com as participações de Cristiano Ludwig (sax tenor), Miguel Tejera (baixo acústico) e Daniel Vargas (bateria). A coprodução é de Marcelo Corsetti e a masterização de Marcos Abreu. Lançado pelo selo Muzikdomo, Mentis Natura foi gravado ao vivo entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, no estúdio Casa de Música Tec Áudio.