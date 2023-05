A música latino-americana do Duo Matheus Alves e Guilherme Goulart

No show que será apresentado no Sarau do Solar, os dois expoentes na nova geração da música regional devem explorar um repertório repleto de espontaneidade e improvisação com interpretações originais de clássicos da música latino-americana e composições autorais.

A música latino-americana executada pelo Duo Matheus Alves e Guilherme Goulart será a atração da Sala José Lewgoy da Assembleia Legislativa do RS (Praça Mal. Deodoro, 101) nesta quarta-feira, às 18h30min, dentro da programação do Sarau do Solar. O ingresso para o espetáculo musical ocorre mediante doação de alimentos não perecíveis.

Celebrando 25 anos de estrada no Bar Ocidente

Intercâmbio de ideias e sons no Farol Santander

Para celebrar o instrumento mais popular do País e do mundo, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) e a Branco Produções promovem o festival Mundo do Violão, uma série de nove shows e concertos com atrações nacionais e internacionais. A estreia será amanhã, às 20h, com o Encontro - Gerações, espetáculo que reúne André Geraissati, Eduardo Agni e Andrea Perrone. Os ingressos estão à venda no site da casa com valores a partir de R$ 25,00. O projeto reúne três violonistas reconhecidos no Brasil: André Geraissati, Eduardo Agni e Andréa Perrone.