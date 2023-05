Dire Straits Legacy celebra história da banda inglesa em show nesta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), o Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) apresenta osclássicos do rock inglês com o show Dire Straits Legacy. O espetáculo começa às 21h, com a presença de ex-integrantes da icônica banda, que sobem ao palco para executar um repertório repleto de sucessos. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla por a partir de R$ 130,00.Formada nos anos 1970, no auge do punk rock, a Dire Straits decidiu fincar raízes nas convenções do rock clássico e a banda esteve em atividade até 1995. No set list dessa apresentação, estarão clássicos como Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao vivo por Marco Caviglia, Primiano Di Biase, Cristiano Micalizzi, John Giblin, Alan Clark, Jack Sonni, Danny Cummings, Mel Collins e Phil Palmer.