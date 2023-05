O Que Vem Por Aí

Hoje, o artista visual Leonardo Loureiro abrirá sua exposição, Superfícies, na Casa Amarela, na avenida José Gertumi, 671, permanecendo aberta à visitação até o dia 21 de maio.

Nesta quarta-feira, dia 3 de maio, o Charlie JP Redenção Cidade Baixa, uma nova opção de hospedagem em Porto Alegre, abrirá suas portas com brindes, a partir das 17h.

No dia 4 de maio, o Instituto Ling recebe o jornalista Raul Juste Lores, autor de "São Paulo nas alturas", para a aula magna "A cidade sonha", às 19h, dando início à programação oferecida pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBea/RS).

Charles Lessa é o responsável pela intervenção artística temporária que ficará exposta até o dia 3 de junho, em uma das paredes de entrada do Instituto Ling, cuja a curadoria é de Bitu Cassundé, pesquisador e atual gerente de Patrimônio e Memória do Centro Cultural do Cariri, no Ceará.