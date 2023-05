Romance inédito de Gabriel García Marquez será publicado em 2024

Folhapress

Romance inédito de Gabriel García Márquez, "En Agosto Nos Vemos" será publicado no ano que vem, dez anos depois da morte do escritor, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura. A informação foi confirmada na sexta-feira, dia 28, pela editora Random House."A obra do autor de 'Cem Anos de Solidão' e 'O Amor Nos Tempos de Cólera' será publicada em 2024 em todos os países de língua espanhola, salvo o México, e será sem dúvida o acontecimento editorial mais importante do ano", afirmou a editora em nota.Em outro comunicado, os filhos do escritor, Rodrigo e Gonzalo García Barcha disseram que "En Agosto Nos Vemos" foi fruto de um último esforço criativo do autor, morto em 2014, aos 87 anos.Ainda segundo eles, a nova obra tem muitos méritos, reunindo características centrais da obra de Gabo: "sua capacidade de criação, o apreço pela poesia da linguagem, a narrativa cativante, seu entendimento do ser humano e seu carinho por suas experiências e suas desventuras, principalmente no amor, possivelmente o tema principal de toda sua obra"