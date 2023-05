Iphae promove curso sobre patrimônio cultural

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), que faz parte da Secretaria da Cultura (Sedac), promove, em 10 de maio, o curso “Introdução ao Patrimônio Cultural para Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura”. A capacitação ocorre das 10h às 12h, em formato on-line. Dentre os temas abordados, está a definição de patrimônio cultural, tombamento e inventário cultural, além da importância da preservação patrimonial.O curso será conduzido pela equipe do Iphae. O propósito é fomentar a implementação e a consolidação de políticas públicas direcionadas aos bens culturais de natureza material e imaterial.A capacitação integra o Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural, do Sistema Estadual de Cultura (SEC). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 18h do dia 9 de maio, pelo formulário disponível no site da Sedac ou pelo link na bio do perfil no Instagram da secretaria (@sedac_rs).Nesses mesmos canais é possível conferir todo o cronograma de cursos do programa, que tem caráter continuado. O objetivo da iniciativa é estimular a formação e a qualificação de agentes públicos e privados na área cultural.