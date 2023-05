Novo projeto do Farol Santander, 'Mundo do Violão' celebra instrumento mais popular do mundo

Para celebrar o instrumento mais popular do País e do mundo, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) e a Branco Produções promovem o festival Mundo do Violão, uma série de nove shows e concertos com atrações nacionais e internacionais. A estreia será nesta quinta-feira (4), às 20h, com o 3ncontro - Gerações, espetáculo que reúne André Geraissati, Eduardo Agni e Andrea Perrone. Os ingressos estão à venda no site da casa com valores a partir de R$ 25,00.O projeto reúne três violonistas que são referências no Brasil e no exterior: André Geraissati, Eduardo Agni e Andréa Perrone, para apresentação de shows, master class e workshops. Ao longo de suas carreiras, os músicos têm usado seus instrumentos como ferramentas de pesquisa, experimentação e inovação. Sempre em busca de novas afinações, timbres, ritmos e possibilidades sonoras, o resultado é um som que se propaga ao longo do tempo, sempre atual e impactante. Em 3ncontro – Gerações, eles se juntam para interpretar temas de seus trabalhos individuais, através de um intercâmbio de ideias e sons, onde o fio condutor é a livre expressão artística.