Ícones do stoner metal na Capital

Grande nome do som pesado norte-americano, Red Fang desembarca em Porto Alegre para show no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta quarta-feira, às 20h. É a terceira vez que o grupo vem ao Brasil e, além de promoverem seu mais recente álbum, Arrows (2021), vão tocar canções de todas as fases da carreira. Os ingressos estão à venda no Sympla, por valores a partir de R$ 120,00.

Bryan Giles (vocal e guitarra), David Sullivan (guitarra), Aaron Beam (baixo e vocal) e John Sherman (bateria), apresentam aos gaúchos sucessos dos álbuns Red Fang, Murder the Mountains, Whales and Leeches e Only Ghosts. Criado em Portland (EUA) em 2005, o Red Fang se tornou um dos maiores nomes do stoner mundial. Segundo Bryan Giles, o que a banda leva para álbuns e os palcos da vida é reflexo do que os influenciou a pegar uma guitarra e tocar, explorando o que a música pode oferecer e buscando a liberdade para criar.