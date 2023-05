Festival Filmelier apresenta 5 filmes entre terça (2) e quarta (3) na Cinemateca Paulo Amorim

O Festival Filmelier tem programação diversa nesta terça (2) e quarta-feira (3) na Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736). Evento, que traz 20 filmes inéditos para mais de 30 salas de cinema de todo o país, leva às telas da Cinemateca uma criteriosa seleção de filmes com alguns dos maiores nomes do cinema mundial. Os ingressos custam R$ 14,00, com opções de meia entrada. Na terça-feira (2), os filmes exibidos serão o A noite do dia 12, longa de mistério francês, às 15h; o drama iraniano Sem Ursos, dirigido por Jafar Panahi, às 17h05min; e o drama francês Rodéo, com direção de Lola Kivoron, às 19h. Já na quarta-feira (3), o drama franco-israelense Uma Noite em Haifa terá projeção às 15h. Às 17h, Rodéo tem reexibição e às 19h, é a vez do drama de guerra franco-senegalês Heroi de Sangue.