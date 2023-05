Sala Redenção apresenta a mostra Cada Canto, Uma História - Parte 2, celebrando Dia dos Povos Indígenas

Dando sequência à homenagem aos Dia dos Povos Indígenas, a Sala Redenção (av. Paulo Gama, 110) apresenta de terça-feira (2) a segunda-feira (8) a mostra Cada Canto, Uma História - Parte 2. Na sua primeira parte, em abril, a mostra propôs uma viagem pelo Canadá, Estados Unidos, Nepal, Austrália e Brasil. Agora, na parte 2, a programação revisita o Canadá e o Nepal, mas também coloca o público em contato com filmes da Nova Zelândia e da Noruega. Todas as sessões acontecem diariamente, às 16h e às 19h, e têm entrada gratuita. A viagem proposta por Cada Canto, Uma História - Parte 2 inicia no Nepal, com o drama ficcional Keba Kokma: Dumb Mountain (2015), que retrata o cotidiano de uma família do povo limbu. Diretamente do Canadá, os filmes Atanarjuat, O Corredor Mais Veloz (2001) e Maliglutit (2016), do diretor Zacharias Kunuk, enfocam o povo Inuit, que vive na zona ártica do país. Na quinta-feira (4), às 19h, a exibição de Maglitut será seguida de um debate com os críticos de cinema Carla Oliveira e Sérgio Alpendre, que irão abordar a relação entre essas duas produções do diretor canadense.Passando pela Nova Zelândia, a programação exibe o documentário Patu! (1983), de Merata Mita. A diretora, do povo Maori, foi não apenas a primeira indígena, mas também a primeira mulher a realizar um longa no país. A viagem de Cada Canto, Uma História - Parte 2 termina na Noruega, apresentando o filme Desbravador (1987), do diretor Nils Gaup, do povo Sami. O filme conquistou grande reconhecimento, sendo indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988.