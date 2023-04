Primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil terá integrantes gaúchas

Visando proporcionar maior visibilidade às produtoras audiovisuais mulheres indígenas do Brasil e do Rio Grande do Sul, o projeto Katahirine, a primeira rede de mulheres indígenas que se dedicam a produções audiovisuais, será lançado neste Abril Indígena. Ela já nasce unindo 71 mulheres de 32 etnias — entre elas, Júlia Gimenes e Patricia Ferreira Para Yxapy, de aldeias do Rio Grande do Sul da etnia Mbyá-Guarani. O lançamento da Katahirine acontece no próximo sábado (29), às 19h, em uma live no canal do Instituto Catitu no Youtube, com participação da Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.A Katahirine - Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas é aberta, coletiva e composta por mulheres que atuam nas áreas do audiovisual e comunicação. Seu principal objetivo é fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema. A rede nasce a partir da atuação do Instituto Catitu e começa a tomar forma com um mapeamento inédito das cineastas indígenas no Brasil. O foco inicial do mapeamento e da construção da rede é no Brasil, mas a meta é abarcar cineastas de povos originários de outros países da América Latina.