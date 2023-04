Orquestra Villa-Lobos celebra aniversário da BPE em espetáculo nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), às 19h, a Orquestra Villa-Lobos se apresenta no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190), às 19h. O evento celebra o aniversário de 152 anos da Biblioteca e tem entrada gratuita com contribuição espontânea aos músicos.O concerto terá a participação de 15 jovens músicos, acompanhados por Cecília Rheingantz Silveira. O repertório inclui obras de Heitor Villa-Lobos, Beatles, Milton Nascimento, Gonzaguinha e Martinho da Vila, entre outros. A Orquestra Villa-Lobos é um projeto de educação musical que existe há 31 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos. O objetivo é proporcionar às crianças e jovens da Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, acesso ao conhecimento musical e às vivências artísticas coletivas, socializadoras e transformadoras.