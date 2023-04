Cátia Damasceno traz ao Rio Grande do Sul o espetáculo O Que Pode Dar Errado na Cama?

A sexóloga, fisioterapeuta, especialista em relacionamentos e youtuber, Cátia Damasceno desembarca no Rio Grande do Sul para apresentar seu espetáculo de comédia da vida real, O Que Pode Dar Errado na Cama?. O monólogo terá sessões em Porto Alegre, na sexta-feira (28), às 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga), e em Novo Hamburgo, no sábado (29), às 21h, no Teatro Feevale (RS-239, 2755). Os ingressos tem valores variados a partir de R$ 70,00, disponíveis nos sites Ingresso Digital e BlueTicket. Na peça, Cátia conta as histórias mais engraçadas e inusitadas de sua vida pessoal e dos anos trabalhando na área da sexualidade, tudo com muito bom humor e livre de preconceitos. Com objetivo de informar e estimular a reflexão, o espetáculo é direcionado para todos: homens, mulheres, jovens, idosos, casados e solteiros. Com muito bom humor, Cátia vem para quebrar tabus sobre a sexualidade feminina e relacionamentos.