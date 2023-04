Último fim de semana do Fantaspoa tem debates com diretores, festa temática e seleção criteriosa de filmes internacionais

O maior festival de cinema fantástico da América Latina chega ao fim neste domingo (30), trazendo os últimos filmes que completarão um total de 172 longas e curtas exibidos. Além dos filmes, as já tradicionais sessões comentadas e debates com realizadores também fecham a edição. Na última sexta-feira (28) de evento, são destaques o mistério norueguês Bom Garoto, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), às 13h. Na mesma sala acontece, às 18h15min, a sessão comentada do suspense norte-americano Fixação. Na Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736), às 15h30min, a telona vai receber a projeção de O Punho do Condor, longa de ação chileno. E no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), O Poço, o filme que foi sucesso no streaming, ganha sessão comentada com o roteirista às 19h. Já no sábado (29), a Sala Redenção (av. Paulo Gama, 110) exibe uma seleção de curtas a partir das 16h, com filmes da África do Sul, Argentina, Noruega, entre outros. Na Capitólio, às 14h45min, a comédia Molli e Max no Futuro tem sessão comentada com o diretor. E a Cinemateca Paulo Amorim apresenta o terror belga Lenhador, às 14h, e o drama espanhol As Bestas, às 19h30min. Às 23h, no Barco Cisne Branco, o Festival promove a festa Toda noche en el barco. E pra fechar o evento, o domingo (30) traz a animação portuguesa Os Demônios do Meu Avô, às 14h, e o terror belga Megalomaniac, às 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim. E por último, a Capitólio exibe a comédia japonesa Mad Cats, às 16h30min, e a sessão comentada do horror grego Minore, às 20h30min.