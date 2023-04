Instituto Cultural Laje de Pedra, na Serra Gaúcha, lança mostras inéditas com grandes mestres da fotografia

O Instituto Cultural Laje de Pedra (ICLP) inaugura, nesta quinta-feira (27), o novo percurso de artes visuais do Kempinski Laje de Pedra para 2023. Além da abertura da mostra inédita Coleção Instituto Cultural Laje de Pedra e das versões atualizadas de Alma Imortal e Território do Sensível, a data contará também com o lançamento da trilogia da obra fotográfica Babilônia, Miscelânea e Mundaréu, de Fernando Bueno, com sessão de autógrafos às 18h, na Galeria do Laje (Rua das Flores, 222 - Canela/RS). Na ocasião, haverá um bate-papo, às 16h, com o crítico de fotografia Rubens Fernandes Júnior sobre o projeto pioneiro que reuniu os fotógrafos Claudio Edinger, Fernando Bueno, João Farkas para retratar a paisagem intocada dos Campos de Cima da Serra, resultando em mais de 150 imagens. As mostras expositivas ficarão abertas à visitação até agosto na Galeria do Laje.Babilônia, Miscelânea e Mundaréu retratam os 50 anos de fotografia de Fernando Bueno reunindo imagens de sua trajetória pelo fotojornalismo e publicidade, fotos artísticas, colagens, montagens, retratos, selfies, nudes, o Brasil e o mundo, a aldeia e o planeta, a fauna (humana) e a flora, a soja e o sujo passado a limpo, o futuro do pretérito; a melhor das épocas e o pior dos tempos. Com tiragem limitada, a trilogia é composta de livros com rico acabamento em capa dura e impressão impecável sobre papel especial, que podem ser adquiridos juntos (R$ 500,00) ou separados (R$ 180,00).