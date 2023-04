Cantora mexicana Julieta Venegas traz turnê Tu Historia ao Teatro do Bourbon Country

A cantora mexicana Julieta Venegas desembarca em Porto Alegre com a sua turnê Tu Historia, que já passou por diversos países. A apresentação será única no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), na sexta-feira, 19 de maio, às 21h. Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do Teatro, a partir de R$ 90,00.Sucesso mundial, músicas como Mismo Amor, Caminar Sola, En Tu Orilla, Te Encontré e La Nostalgia, que fazem parte do setlist, tem conquistado fãs e o público em geral, sendo destaque nas mais variadas plataformas digitais. “É um disco que me ensinou muito sobre o trabalho, desde a independência até a produção, e eu gosto muito de trabalhar também esse lado, enquanto me mantinha no lugar de compositora, instrumentista e cantora", comenta Julieta, sobre a origem do disco e da turnê.Julieta Venegas é compositora, cantora e musicista mexicana. É multi-instrumentista e toca principalmente o piano, o acordeão e o violão, sendo uma das musicistas latinas mais reconhecidas a nível mundial. Foi integrante da banda mexicana Tijuana No! antes de iniciar sua carreira solo em 1996. Lançou 7 álbuns de estúdio, entre eles o acústico MTV e também a trilha sonora da peça La Enamorada.