2º Festival de Teatro para Crianças começa nesta terça-feira (2) no Theatro São Pedro

A segunda edição do Festival de Teatro para Crianças (FESTECRI) será realizada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) de terça-feira (2) a domingo (7). A programação traz a apresentação de seis espetáculos durante o período, além das peças, o FESTECRI conta com atividades de formação e de discussão sobre o trabalho artístico desenvolvido para as crianças, dirigido principalmente aos educadores, produtores culturais e artistas. Todo o festival é voltado para o público geral a preços populares, com ingressos a partir de R$15,00 disponíveis no site da casa. Além disso, 70% da capacidade do Theatro serão reservadas a estudantes de instituições da rede pública, que podem agendar a sua participação gratuita, pelo email [email protected] As Atividades Formativas são gratuitas e ocorrem entre quinta e sexta-feira, às 18h, e no sábado, às 10h, no foyer nobre do Theatro São Pedro.O 2º Festival de Teatro para Crianças chega com uma programação intensa. O público vai poder conferir as montagens das peças Amazônia, um olhar sobre a floresta, A Praga de Unicórnios, Peter Pan, Bichológico, [email protected] , uma história em pedacinhos e a estreia do musical Adivinha o que é. Haverá sessões às 10h e às 15h, de terça a sexta, e às 15h, no sábado e no domingo, trazendo uma iniciativa com foco na democratização e na acessibilidade. Com o objetivo de ampliar os diálogos sobre a interlocução entre arte e educação, o Festival surgiu em 2019, quando recebeu mais de 5 mil crianças e jovens, 82% provenientes de escolas públicas e de instituições de acolhimento, que acompanharam 12 sessões de espetáculos selecionados pela curadoria do projeto.