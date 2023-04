Luísa Sonza encerra turnê com shows no Rio Grande do Sul, sua terra natal

Fenômeno no Brasil todo, Luísa Sonza encerra sua turnê O Conto dos Dois Mundos com dois shows em sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 134 shows, passando por 68 cidades, de 24 estados, além de 7 shows no exterior. Agora a cantora se apresenta em Santo Ângelo, na Fenamilho Internacional, nesta sexta-feira (28), às 23h. Já no sábado (29), Luisa sobe ao palco do Festival Internacional de Balonismo. Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 39,00 no site Minha Entrada. A gaúcha promete sacudir o público com seus grandes sucessos da carreira, ao longo de mais de uma hora de show, com hits como Toma, Hotel Caro, Melhor Sozinha, Cachorrinhas, Modo Turbo, Braba e seu mais recente lançamento Mama. Cita. Artista pop feminina mais escutada no Brasil nos últimos dois anos, Luísa Sonza se prepara agora para imersão criativa dedicada ao seu próximo álbum.A turnê O Conto dos Dois Mundos foi lançada, em uma versão especial, no Rock in Rio 2022. Desde então, Luísa vem apresentando, por todo o país, outro formato de show, que promete empolgar igualmente os fãs que marcaram presença naquela edição do festival.