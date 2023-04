MARGS apresenta exposição com duas décadas de obras de Liciê Hunsche, importante nome da tapeçaria

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta a exposição Liciê Hunsche – Fios de memória, que traz a público um resgate da trajetória da artista, apresentando um conjunto de obras realizadas entre os anos 1970 e 1990. Com curadoria de Carolina Grippa, a mostra abre neste sábado (29), às 10h30min, em evento de inauguração aberto ao público. A exposição pode ser visitada gratuitamente de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, até o dia 30 de julho.



A exposição traz um olhar às obras produzidas em um período de duas décadas, mediante uma reunião de peças da coleção da família e do Acervo Artístico do MARGS, juntamente à seleção de uma ampla documentação sobre a sua vida e atuação. Trata-se da primeira mostra retrospectiva sobre essa importante artista nascida em Porto Alegre. Liciê Hunsche (1924 – 2017) teve destacada atuação no campo da tapeçaria e da arte têxtil, participando de diversas exposições relacionadas no Brasil e também no exterior. Entre os anos 1970 e 80, atuou ativamente em um momento de renovação dessa linguagem, ao lado de artistas como Jacques Douchez, Norberto Nicola, Zoravia Bettiol, Yeddo Titze e Berenice Gorini.

No cenário gaúcho da arte têxtil, Liciê foi especialmente importante não só por sua produção como por sua atuação. Ainda na década de 1970, a artista se associou ao primeiro Centro Brasileiro da Tapeçaria Contemporânea, criado em 1975. E em 1980, passaria a ser diretora do Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea (CGTC). Além disso, seu ateliê – desenvolvido com espaços para tingimentos, cardagem e tecelagem – tornou-se espaço de encontro e referência para toda uma geração de artistas ligada aos têxteis.