Clube da Esquina Tributo RS faz show nesta sexta (28) no Espaço 373

O grupo e álbum denominados Clube da Esquina lançaram uma estética inédita e forjaram um movimento que conquistou o respeito mundial de músicos, crítica e público. O disco completou 50 anos recentemente. Para a temporada de 2023, serão incluídas mais músicas da discografia de cada um dos fundadores do movimento mineiro, em especial, as de Milton Nascimento, que completou 80 anos de vida e está se despedindo dos palcos. Nesta, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe, que vai transportar o público a uma: Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento. O show faz um apanhado de diversas fases da carreira dos artistas, destacando o álbum, de 1972. O espetáculo começae tem ingressos à venda na plataforma Sympla , por valores a partir de R$ 35,00.lançaram umae forjaram umde músicos, crítica e público. O disco completou 50 anos recentemente. Para a temporada de 2023, serão, em especial, as de Milton Nascimento, que completou 80 anos de vida e está se despedindo dos palcos.

Além disso, junto com os especiais de 50 anos do Clube da Esquina, o tributo deixou de ser um quinteto e passou a ser um sexteto, com a entrada de Marcelo Figueiredo no sax, agora membro oficial da banda, que conta com Alemão Jef (voz e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarra) Daniel Vlacic (contrabaixo), Rainer Campos (bateria) , Sergio Gomes (teclado e voz) e Marcelo Figueiredo (sax).



O tributo surgiu há cinco anos, após duas viagens do Alemão Jef a Belo Horizonte, onde conheceu e foi incentivado por músicos do movimento mineiro e obteve autorização de Lô Borges para criar um tributo. Nos três anos anteriores à pandemia, se apresentaram pelos principais palcos culturais de Porto Alegre, algumas cidades do interior do RS, no Uruguai na Casa de Cultura de Maldonado e em Buenos Aires. Pós quarentena, assim que voltaram os shows presenciais, levaram ao público o Especial 50 anos do Clube da Esquina.