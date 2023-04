Banda de heavy metal Gueppardo apresenta novo single em show nesta sexta (28)

A banda de heavy metal Gueppardo faz show, nesta sexta-feira (28), às 22h, para lançamento de seu novo single Another Rebel Down. A música será lançada na segunda-feira (1), e o show será uma prévia para os fãs poderem conferir com antecedência o novo som do grupo. O evento acontece no Caos Bar (rua João Alfredo,701) e tem ingressos à venda no local por R$ 20,00. A canção foi composta por Thiago Lauer e Pery Rodriguez, gravada, mixada e masterizada por Sebastian Carsin no estúdio Hurricane e faz parte do novo álbum do Gueppardo, Power Lines, com previsão de lançamento até junho deste ano. O som do grupo é inspirado em clássicos do Heavy Metal, como Accept, Saxon, Tygers of Pan Tang e muitos outros. A paixão pelo rock and roll, as lutas da banda na estrada e a vontade constante de estar no palco são alguns dos principais temas musicais do grupo. Gueppardo é uma banda de heavy metal porto-alegrense fundada em 2007. Sempre apostando em seu material original, a banda já fez diversas turnês por cidades do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai abrindo shows internacionais ou como headliners em festivais.