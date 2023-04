Lenny Barcelos faz show com novas músicas e releituras de clássicos

Nesta quarta-feira (26), a cantora e compositora Leny Barcellos, apresenta seu show de lançamento Ai Mulher e releituras de sucessos da MPB ao rock. O show será no Guernica (travessa dos Venezianos, 44), às 20h, e tem entrada franca.Em março, o emblemático Dia Internacional da Mulher, foi o pontapé escolhido para a artista lançar seu trabalho mais recente e mandar sua mensagem para todas as mulheres. Desde então a artista tem feito uma série de shows, apresentando seu novo single e vídeo clipe. Com letras e arranjos de fácil assimilação, ritmos e melodias inspirados em linguagens musicais de origem periférica e negra, o Hip Hop, Swing, Pop, Rock, Soul e R&B, Lenny é destaque na cena musical, com uma voz marcante, swing e versatilidade na guitarra.