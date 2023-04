Paço Municipal vai virar abrigo das artes

Conhecido dos porto-alegrenses por ter sido sede da prefeitura da Capital, o prédio do Paço Municipal está em plena recuperação das fachadas, dentro do processo, iniciado em dezembro do ano passado, para que ali funcione o Museu de Arte de Porto Alegre.

Até o final de 2022, funcionavam no local os gabinetes do prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, comunicação social, Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, e outras áreas administrativas do poder público da Capital. A ideia é que a estrutura seja entregue, apropriada para a nova vocação, a partir de 2024. "É uma estimativa, que depende de muitas variantes", pondera o diretor do Acervo Artístico (que inclui a Pinacoteca Ruben Berta e a Pinacoteca Aldo Locatelli) da prefeitura de Porto Alegre, Flávio Krawczyk.

Inaugurado em 1901, com projeto de Giovanni Colfosco, o prédio foi tombado pelo município em 1979, passou por ampla reforma em 2003 e começou a ceder algumas salas para exposições de arte, além dos escritórios e da reserva técnica do Acervo Artístico da prefeitura de Porto Alegre. Há 12 meses, na semana de comemorações dos 250 anos da cidade, o prefeito passou o prédio para a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa e iniciou a transferência dos órgãos administrativos para o Centro Administrativo Municipal (antigo prédio da Habitasul), localizado na rua General João Manoel, esquina com a rua Siqueira Campos, no Centro Histórico. A mudança aconteceu de forma gradual, e foi concluída no segundo semestre.

No entanto, ainda que os 4 mil metros quadrados do prédio sejam aproveitados pelo Museu, o Salão Nobre, que abriga três quadros monumentais de Carlos Scliar, com representações da vida da cidade, permanecerá intacto, assim como o Gabinete do Prefeito, que receberá ornamentação de telas e esculturas. "O Salão Nobre, por si só, já é um local expositivo, aberto para visitação, mas ali seguirão ocorrendo solenidades e assinaturas oficiais", observa Krawczyk. Já o Gabinete será usado pelo prefeito para reuniões e recepção de autoridades.

O restante da estrutura deve ser dividido em espaços expositivos, administração do Museu, reserva técnica, loja do museu e café. De acordo com Krawczyk, a vocação do Museu de Arte de Porto Alegre será dar maior visibilidade para artistas visuais que atuam ou atuaram no ambiente cultural local.

Já constam na coleção do Museu de Arte as 1.500 obras guardadas pela Pinacoteca Aldo Locatelli, datadas desde o século XIX. "Atualmente, está sendo acordada a coleção particular do Doutor Rolf Zelmanowicz, que vai doar 150 obras de artistas rio-grandenses", emenda o diretor, projetando também a entrada de outras coleções no espaço expositivo, ainda que "a característica seja valorizar a arte produzida no ambiente local".

"Todas as incorporações de obras doadas por artistas ao acervo do Município são avaliadas pela comissão de acervo das pinacotecas municipais, e o mesmo acontecerá no caso do novo Museu", explica Krawczyk. Segundo ele, o projeto museográfico que está sendo elaborado para transformar o Paço Municipal em museu de arte será realizado e doado pelo Studio Ronaldo Rezende. "Posso adiantar que algumas obras ficarão em exposição permanente, outras passarão por revezamento. Outro conceito que já se desenha é receber exposições de fora, tanto de coleções de artistas falecidos como as de artistas contemporâneos."

Após a conclusão da recuperação das quatro fachadas do prédio do Paço Municipal, com obras de alvenaria e pintura, as próximas etapas são a recuperação interna, onde serão feitos serviços de elétrica, pintura, atualização do programa de proteção contra incêndios e adequação dos espaços disponíveis. "Esta etapa ainda está na dependência de contratação de uma empresa. Já foram feitas quatro licitações (três desertas e uma inconclusa, por falta de documentação da proponente). Estamos partindo para a quinta licitação para encontrar quem execute os serviços", informa Krawczyk.

"São processos longos e demorados", acentua. "Por isso, repito: a estimativa é que, se tudo der certo, até 2024 o prédio esteja em condições de cumprir com a função de um Museu de Arte completo, com tudo que é necessário para isso. Até o momento, o orçamento inclui cerca de R$ 200 mil para a contratação dos projetos globais. As obras incluem, ainda, a recuperação de todo o piso de madeira (R$ 100 mil), e colocação de painéis expositivos, com iluminação específica (mais R$ 200 mil). O conjunto das adaptações será na cifra de milhões", avalia.

O diretor do Acervo Artístico de Porto Alegre ressalta também que, para além das obras de reforma do prédio, ainda será necessário ampliar o número de funcionários no local, incluindo vigilantes, mediadores, pessoal de portaria e de vídeo-monitoramento. Atualmente, o novo museu funciona parcialmente, com acesso ao acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli, que ocupa toda a ala da esquerda no pavimento térreo e o subsolo.

"O Paço Municipal é um local privilegiado, com muito fluxo de pessoas, bem do lado do Mercado Público e no caminho para várias regiões da cidade, inclusive próximo de outros museus", observa Krawczyk. "O Museu de Arte estará incluso numa espécie de eixo cultural, que conta ainda com o Farol Santander, o Memorial do RS, e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Para o turista ou cidadão porto-alegrense, é um circuito bem interessante."