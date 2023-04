Mostra individual traz obras do artista Librae ao Espaço Força e Luz

Inaugura nesta quinta-feira (27), às 18h, a exposição Fantasias em Estado de Emergência, de Librae, no Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1223). A mostra individual, com curadoria de Daniele Alana, apresenta um recorte temporal da produção e pesquisa do artista em diferentes suportes artísticos, que parte do desenho, recorte e colagem manual, transportando para fora das paredes da bidimensionalidade, adentrando uma nova etapa tridimensional. A mostra tem entrada franca com visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado das 11h às 18h.



O artista apropria-se de figuras conhecidas do imaginário coletivo e as retira de seu contexto original, utilizando da nostalgia para aproximar-se do público. Através de imagens repletas de dualidade, o trabalho investiga a perda da inocência e a fetichização excessiva do mundo infantil, bem como da cultura pop e das subculturas da internet. Em um tom trágico e cínico, a exposição pretende causar estranhamento no público.



As 20 obras compostas pela vibrante combinação de cores, símbolos e formas faz com que o público se sinta desconcertado diante da exposição, estranhando a intimidade que sente com relação às obras e ao próprio artista.