Cartunistas Santiago e Edgar Vasques autografam suas obras na nova Livraria Santos

Neste domingo (30), às 16h, ocorre uma sessão de autógrafos dupla com os cartunistas Santiago e Edgar Vasques. O evento acontece na nova Livraria Santos, no Pontal Shopping (av. Padre Cacique, 2.893). Além da sessão de autógrafos, os artistas também participam de um bate-papo sobre suas obras, como Tragédia da Rua da Praia em quadrinhos (Libretos Editora, 60 páginas) e Caderno de Desdenho (Libretos Editora, 140 páginas).



Com ilustrações de Edgar Vasques e texto de Rafael Guimaraens, Tragédia da Rua da Praia em HQ recria uma história real ocorrida em setembro de 1911, quando quatro misteriosos estrangeiros assaltam uma casa de câmbio na Rua da Praia e se envolvem em uma fuga enlouquecida pelo Centro de Porto Alegre. Os desenhos de Edgar imprimem o ritmo frenético dos acontecimentos e retratam a belle époque porto-alegrense do início do século 20



Reunindo o melhor de sua produção dos últimos 30 anos, Caderno de Desdenho traz cartuns universais e atemporais que abordam temas como ecologia, costumes e crítica social feitos por Santiago. Dentre 100 premiações em salões nacionais e internacionais, 16 cartuns vencedores selecionados constam desta obra comemorativa.