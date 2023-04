Gal Costa é homenageada por Fernanda Copatti no Bar Ocidente nesta quinta (27)

Nesta quinta-feira (27), às 21h, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) promove uma homenagem à gigante ícone do tropicalismo e da contracultura Gal Costa. Em O Nome dela é Gal, a cantora e performer Fernanda Copatti traz à cena uma fase mais setentista e roqueira da camaleoa. No repertório músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Djavan, João Donato, Waly Salomão, Jards Macalé, Roberto e Erasmo Carlos, entre outros. O espetáculo tem ingressos à venda na Sympla, por a partir de R$ 25,00.Com a voz da resistência e um corpo político em exercício das liberdades individuais, ditando moda e reconstruindo costumes, Gal Costa fez da sua voz o que quis e, sem medo e nem esperança, surfou em todas as ondas musicais que teve vontade. Foram 56 anos de carreira, 44 discos gravados e um legado que deixa uma marca perene na cultura brasileira. A banda Vapor Barato, juntamente com Fernanda Copatti homenageiam a cantora, focando nas sua era mais roqueira dos anos 1970. O grupo é composto por André Paz nas guitarras, Gabriela Lery no contrabaixo e Rhuan de Moura na bateria.