Farol Santander promove festival Jazz Day, com 15 concertos celebrando o gênero

Para celebrar o Jazz, um dos gêneros musicais mais aclamados em todo o mundo, o Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) promove o festival Jazz Day, com uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais, de abril a novembro. A estreia será neste domingo (30), o Dia Internacional do Jazz, em um show especial em tributo aos irmãos George e Ira Gershwin, notáveis compositores americanos que escreveram diversas canções para musicais da Broadway. O concerto será realizado pelos músicos gaúchos Ayres Potthof (flauta), Paulo Dorfman (piano), Edu Saffi (contrabaixo) e Ricardo Arenhaldt (bateria). Os ingressos estão à venda no site da casa , com valores a partir de R$ 50,00.No repertório do show estão clássicos como Summertime; Fascinating Rhythm; Someone to Watch over Me e S' Wonderful. George Gershwin (1898-1937) é um dos músicos de Jazz reconhecidos por incorporar algumas marcas registradas do estilo, como as blue notes e os ritmos sincopados.A partir do primeiro show, no domingo (30), serão mais quatorze datas com nomes expressivos do gênero, que mostrarão as mais diferentes tendências e estilos, como swing, bebop, hard bop, cool jazz, soul jazz, free jazz, fusion jazz, entre outros, além de expressões que conversam com a música brasileira e a latina. A programação será divulgada ao longo dos meses nas redes sociais do Farol Santander. O Dia Internacional do Jazz foi criado pela Unesco e anunciado por Herbie Hancock, pianista americano e embaixador da Boa Vontade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Celebrado a partir de 2012, tem como objetivo lembrar a importância deste gênero musical e sua contribuição na promoção de diferentes culturas e povos ao longo da história. Associado a luta pela liberdade, o Jazz tem no virtuosismo e no improviso suas principais características.