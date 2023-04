Áries: A Lua Crescente fortalece aspirações. Tempo de renovar o modo de ser e a imagem que projeta ao mundo. Procure ser novo, ainda que contrariando hábitos.

Touro: O desejo de se recolher em si tende a ser forte. Momento de reflexão. Algumas dificuldades pessoais podem começar a ser superadas, em definitivo.

Gêmeos: Momento oportuno para dar contornos mais bem definidos a seus sonhos. Não basta ter um anseio, é preciso cuidar para que venha a ter forma concreta.

Câncer: Tempo de desenvolvimento da carreira profissional, com novos projetos e idealismo. Mantenha os pés no chão, mesmo os olhos mirem horizontes distantes.

Leão: Tempo de trabalhar projetos para o futuro e para lançar novos ideais, em especial para seu crescimento como pessoa. Coloque em prática seus melhores valores.

Virgem: Momento para saldar os compromissos que estejam impedindo seu crescimento e avanço. Liberte-se do que não precisa mais carregar inutilmente.

Libra: Tempo de dar forma concreta às alianças e uniões que estejam se formando ou sendo redefinidas. Bom momento para selar acordos, uniões e contratos.

Escorpião: A redefinição do trabalho, do conforto pessoal e da relação com subordinados está no auge. Procure ter uma meta definida de onde quer chegar e persevere.

Sagitário: Momento em que é oportuna a expressão dos sentimentos amorosos, da afeição pelos queridos, crianças em especial, e da criatividade em todos os níveis.

Capricórnio: Momento oportuno para introduzir melhorias na casa e na família. Esteja mais perto desse ambiente e dos familiares para dar sua contribuição pessoal.

Aquário: Momento em que estudos, viagens e comunicação estão beneficiados. Você cresce por meio do desenvolvimento intelectual. Seja mais você em suas ideias.

Peixes: Dia para tomar decisão importante nos negócios e na vida financeira. Apesar disso, você tende a estar vacilante, cheio de desejos, caprichos e sentimentos.