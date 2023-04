Espetáculo O Malabareador de Ideias volta aos palcos após cinco anos no Teatro CHC Santa Casa

Na próxima sexta-feira (28) e sábado (29), a partir das 20h, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (av. Independência, 75) apresenta a reestreia do espetáculo O Malabareador de Ideias, após cinco anos sem apresentações. Unindo comédia, malabarismo e uma boa dose de crítica social, o espetáculo é conduzido pelo multiartista Ramon Ortiz, abrindo a programação do Festival das Artes CHC. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla com valores a partir de R$ 15,00. Com um estilo único que combina humor e destreza física, Ramon Ortiz leva para o palco um espetáculo que é ao mesmo tempo divertido e intenso, criando um espaço para reflexão sobre temas importantes, como desigualdade social, injustiça e intolerância. Entre 2015 e 2018, quando esteve em cartaz, O Malabareador de Ideias percorreu diversas cidades do Rio Grande do Sul, contanto com quase 100 apresentações. Segundo o multiartista, a ideia sempre foi construir um espetáculo de comédia que fugisse do padrão dos trabalhos com a mesma temática.