OSPA executa sinfonia mais famosa de Rachmaninoff neste sábado (29)

O mês de abril marca os 150 anos do nascimento de um dos maiores nomes do século 20: o russo Sergei Rachmaninoff. A efeméride garante ao compositor e pianista lugar de destaque na temporada 2023 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). No segundo concerto do ciclo Rachmaninoff 150, a Orquestra executa a sua Sinfonia nº 2, além de obras de Alexander Scriabin e Joaquín Turina. A apresentação é neste sábado (29), às 17h, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501), com transmissão pelo canal da OSPA no YouTube. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão à venda no Sympla. A OSPA será regida pelo espanhol José María Moreno, maestro titular da Orquestra Filarmônica de Málaga que faz sua primeira passagem por Porto Alegre. Já o solista convidado será o polonês Raphael Lustchevsky, que integra a lista Steinway & Sons Artists dos pianistas mais respeitados do mundo. Antes da apresentação, às 16h, o professor da Ufrgs, pianista e ativista cultural Francisco Marshall analisa o repertório do dia, dentro do projeto Notas de Concerto.