Henry e Klauss trazem aclamado espetáculo de ilusionismo a Porto Alegre neste fim de semana

Com mais de 15 anos de carreira, os brasileiros Henry e Klauss vêm surpreendendo o mundo com seus impressionantes números de ilusionismo. Illusion Show estreia neste sábado (29), no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), com apresentações às 15h e às 19h. As outras sessões acontecem no domingo (30), nos mesmos horários. Os ingressos custam a partir de R$60,00 e já estão à venda em uhuu.com. A dupla, que ficou famosa devido ao quadro no Fantástico (TV Globo), promete uma experiência inesquecível, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.Os artistas são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, a visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, se distanciando da imagem clássica e tradicional do mágico. Eles já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de seu trabalho.