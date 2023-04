Quatro anos depois e com presença de Lula, Chico Buarque recebe o Prêmio Camões em Lisboa

Agência Estado e Agência Brasil

Prêmio Camões ao cantor, compositor e escritor brasileiro Chico Buarque totalitarismo e ditadura no âmbito da cultura nacional. Ao citar a negação às artes, Lula disse corrigir um erro da gestão anterior contra a cultura brasileira. "É uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura. O prêmio Camões deveria ter sido entregue a Chico Buarque em 2019 e não foi", declarou.



Chico Buarque foi escolhido vencedor do prêmio por unanimidade dos jurados, mas ainda não havia recebido devido à recusa de Bolsonaro, então presidente, a assinar o diploma. À época da polêmica, o ex-chefe do Executivo afirmou, em tom irônico, que entregaria o prêmio ao cantor "até 31 de dezembro de 2026", referindo-se a um possível segundo mandato, antes de ser derrotado nas urnas por Lula.



"O ataque à cultura foi dimensão importante do projeto que a extrema direita tentou implementar no Brasil", disse Lula.



De acordo com presidente da República, se hoje ele pôde fazer esse "gesto de reparação e celebração" da obra do Chico, é "porque a democracia venceu no Brasil".



Em seu discurso, Chico lembrou os tantos autores e artistas brasileiros "humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo". "Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu Prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para assinatura do nosso presidente Lula", disse.



"Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado e eu já me perguntava se me haviam esquecido", brincou o escritor. "Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo, funesto, duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás", disse Chico Buarque.



O Prêmio Camões foi instituído em 1988 por Brasil e Portugal e reconhece, anualmente, autores cuja obra contribua para a projeção e o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Ele é realizado e financiado pela Biblioteca Nacional do Brasil e pela Secretaria de Cultura de Portugal e conta com um grupo seleto de jurados brasileiros, portugueses e africanos.



O prêmio foi concedido a Chico Buarque levando em consideração o conjunto da produção literária. Por ele, o artista receberá 100 mil euros.