Banda Scorpions se apresenta hoje no Ginásio Gigantinho

Lendária banda alemã de hard rock, o Scorpions desembarca em Porto Alegre e faz show hoje à noite no Ginásio Gigantinho (avenida Padre Cacique, 891). O espetáculo começa às 21h e tem ingressos à venda no site da uhuu.com por valores a partir de R$ 180,00. Celebrando 58 anos de carreira, o grupo chega ao Brasil com a Rock Believer tour, tocando clássicos como The Zoo, Rock You Like a Hurricane, Blackout, Big City Nights, Still Loving You, Wind of Change, Coast to Coast, entre outros.

Nesta nova passagem de Rudolf Schenker (guitarra), Klaus Meine (vocal), Matthias Jabs (guitarra), Pawe Mciwoda (baixo) e Mikkey Dee (bateria), o grupo apresenta o Rock Believer, décimo nono álbum de estúdio da banda. O sucessor da compilação Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (2017) foi gravado no Peppermint Park Studios, em Hannover, mixado no renomado Hansa Studios, em Berlim, e marca a estreia do baterista Mikkey Dee, que substitui James Kottak. Este é o primeiro registro fonográfico em sete anos, desde Return to Forever (2015), marcando o maior intervalo entre os álbuns de estúdio.

Influenciado por bandas de rock da década de 1960, o Scorpions foi criado em 1965 pelos irmãos e guitarristas Michael Schenker e Rudolf Schenker e é considerado um dos pioneiros do hard rock e um dos responsáveis pela expansão do heavy metal durante os anos 1970 e 1980.

Primeira banda de hard rock da Alemanha, eles influenciaram bandas do heavy metal e das cenas glam e hard rock dos anos 1980, como Dio, Kiss, Bon Jovi, Skid Row, W.A.S.P., Cinderella, Dokken, Hanoi Rocks, Mötley Crüe, L.A. Guns, Tesla, Yngwie Malmsteen, Ratt e Spinal Tap.

Com mais de meio século de história, 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, o grupo também é influente do movimento New Wave Of British Heavy Metal do final dos anos 1970 e início dos 1980, principalmente para nomes como Def Leppard, Motörhead, Iron Maiden e Saxon.

A banda de hard rock é considerada o maior expoente do estilo na Alemanha e na Europa Continental, tendo aberto o caminho para tantos outros grupos alemãs que fizeram carreira depois, como Rammstein, Edguy, Helloween e Accept, que reconhecem o legado do Scorpions por exaltar o rock "Made in Germany".