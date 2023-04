Tim 'Ripper' Owens e Udo Dirkschneider apresentam clássicos de Judas Priest e Accept nesta quinta-feira (27) no Opinião

Os vocalistas Tim 'Ripper' Owens e Udo Dirkschneider trazem ao Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) uma noite de metal regada a Judas Priest e Accept. O show acontece nesta quinta-feira (27), às 21h, e tem ingressos à venda por valores a partir de R$ 140,00, na plataforma Sympla. Os músicos executam ao vivo composições de seus renomados antigos grupos, bem como clássicos atemporais do rock, celebrando as bandas que ajudaram a popularizar o heavy metal no mundo.O alemão Udo Dirkschneider fez história com a lendária banda Accept. O cantor permaneceu à frente do conjunto germânico durante os anos de 1976-1987, 1992-1997 e 2005. Com o grupo, ele gravou os influentes e clássicos Breaker (1981), Restless and Wild (1982), Balls To The Wall (1983), Metal Heart (1985) e Russian Roulette (1986). UDO também têm uma extensa e importante carreira solo, com 17 álbuns de estúdio, quatro EP's e alguns discos ao vivo.O norte-americano Tim 'Ripper' Owens ficou famoso após integrar uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos: o Judas Priest. Em 1996, ele teve a missão de substituir ninguém menos que Rob Halford. Trabalho que fez com maestria nos álbuns Jugulator (1997) e Demolition (2001) – além do disco (e vídeo) ao vivo Live In London (2002/03). Tim também gravou diversos trabalhos importantes no cenário do metal. Entre os exemplos de registros que contam com sua voz, estão discos com artistas como Iced Earth, Winter's Bane, Yngwie Malmsteen, Beyond Fear, Charred Walls Of The Damned e The Three Tremors, além de sua carreira solo. Gravou também com o KK's Priest, banda que marcou a volta aos estúdios do lendário guitarrista do Judas Priest, K.K. Downing.