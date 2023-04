Espaço 373 tem Tum Toin Foin, Clube da Esquina Tributo RS e Trabalhos Espaciais Manuais neste final de semana

Banda de Câmara Tum Toin Foin sobe ao palco do espaço nesta quinta-feira (27), trazendo a fina mistura entre o erudito, o popular e o jazz. Já na sexta-feira (28), é a vez Clube da Esquina Tributo RS, que promete uma viagem por Minas Gerais, celebrando um dos maiores álbuns da música brasileira. E para fechar o fim de semana, Trabalhos Espaciais Manuais promete um sábado (29) envolvente. Todos os shows começam às 21h e tem ingressos a partir de R$ 35,00, à venda na plataforma Sympla O fim desta semana tem programação agitada no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), com sonoridades que vão do jazz à música popular brasileira. Abrindo os trabalhos, asobe ao palco do espaço nesta, trazendo a fina. Já na, é a vez, que promete uma viagem por Minas Gerais, celebrando um dos. E para fechar o fim de semana,promete umenvolvente. Todos os shows começame tem ingressos a partir de R$ 35,00, à venda na plataforma

Liderada pelo compositor, arranjador, instrumentista e pesquisador Arthur de Faria, a Tum Toin Foin extrapola os limites da música instrumental com o erudito, o popular e o jazz, reúne artistas oriundos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita. Além de Arthur de Faria (piano), integram a banda Miriã Farias (violino), Gabriel Romano (acordeom), Adolfo Almeida Jr. (fagote), Ange Bazzani (fagote), Erick Endres (guitarra), Bruno Vargas (baixo), Güenther Andreas (bateria), Giovanni Berti (percussão) e Sabryna Pinheiro Faria (trombone).



Clube da Esquina Tributo RS vai transportar o público a Minas Gerais por meio da obra de três de seus maiores compositores: Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento. A formação conta com Alemão Jef (voz e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarra), Daniel Vlacic (contrabaixo), Rainer Campos (bateria), Sergio Gomes (teclado e voz) e Marcelo Figueiredo (sax). Para a temporada de 2023, serão incluídas músicas da discografia de cada um dos fundadores do movimento mineiro, em especial as de Milton Nascimento.



Misturando ritmos como o groove, o funk, o prog e a música popular brasileira, Trabalhos Espaciais Manuais é formada por Cleômenes Junior (sax alto e sax soprano), Pietro Duarte (sax tenor), Tomás Piccinini (sax barítono), Aline Araújo (teclas), Daniel Hartman (guitarra), Mateus Albornoz (baixo), Thayan Martins (percussão) e Gabriel Sacks (bateria).