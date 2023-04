Nós Cia de Teatro promove Sarau Performático no La Faísca, em Porto Alegre

Nos próximos dias 5, 6 e 7 de maio, a Nós Cia de Teatro apresentará um Sarau Performático no La Faísca Café (av. Venâncio Aires, 1025), com início sempre às 20h. O trabalho é a primeira experiência do processo de montagem que, em breve, se transformará em na performance espetáculo Nós, celebrando os 20 anos de teatro do diretor Everson Silva. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

"Iremos pulsar e revisitar – através das múltiplas veias artísticas – nossas memórias, sentimentos e emoções, reconhecendo a arte que habita em nossos corpos. É sobre voltar para a vida! É sobre o coração que pulsa pelo existir neste mundo", afirma Silva, que conquistou o prêmio Açorianos 2013 na categoria de Diretor Revelação (pelo espetáculo NÓS, em Off).



Contando com um elenco formado por 20 artistas de diversas áreas, o Sarau Performático acontece em cenas fragmentadas. Por meio da encenação coletiva, representa uma metáfora de "vivermos entre nós", de "estarmos entre os outros" através do corpo, da dança, do teatro, da poesia e da música, que se transformam em acontecimentos e situações comuns da vida em sociedade.