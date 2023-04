Dia Nacional do Chorinho é lembrado com evento gratuito em Porto Alegre

O Dia Nacional do Choro, comemorado neste domingo (23), contará com evento gratuito, em Porto Alegre. Aberta ao público, a celebração irá contar com a participação de diversos expositores e da Manga Discos, tocando - em discos de vinil - grandes clássicos do gênero.

A programação acontece na rua Bento Figueiredo, em frente ao Lagom Pub, no bairro Bom Fim, das 16h às 22h30min, com várias outras atrações, como a palestra de abertura do professor Mathias Pinto, coordenador da Oficina de Choro, projeto de educação musical que já formou mais de mil pessoas gratuitamente em 20 anos de atuação.

Ainda está previsto um pocket com o professor Luís Machado, fundador da Oficina do Choro, e um dos representantes do Chorinho no Brasil e o cavaquinista Paulo Carvalho. Depois, ocorre show do bandão da Oficina do Choro e das Gurias duo (mulheres no Choro), seguidos do grupo Sem Choro nem Vela, que fará homenagem a Pixinguinha, que na data estaria completando 126 anos. O encerramento será com uma roda de chorinho, que inicia à 20h30min.