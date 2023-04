Chico Buarque - Um Novo Olhar traz clássicos repaginados do compositor

Formado pelo músico Max Silva e pela atriz Marcê Porena, o duo NU'ZS apresenta o espetáculo Chico Buarque - Um Outro Olhar. Marcê canta e interpreta, enquanto Max, diretor musical do show, assina os arranjos e toca guitarra. A ideia é criar novas leituras para temas de Chico Buarque, trazendo elementos sonoros eletrônicos pouco usados em gravações da obra do compositor carioca. A turnê desembarca em Porto Alegre para show nesta quinta-feira (27), às 20h30min, no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). Os ingressos estão à venda na Sympla, por a partir de R$ 70,00.Para o espetáculo, Max optou por explorar a tecnologia para a criação dos novos arranjos, gravando todos os instrumentos, desde baterias a sintetizadores, que suprimem a necessidade de uma banda ao vivo. Com apenas dois artistas em cena, o show se torna minimalista e grandioso, ao mesmo tempo. Músicas como Tatuagem, do álbum Calabar; Sem Açúcar, do aclamado disco ao vivo Chico e Bethânia; Sob Medida e Olhos nos Olhos ganham riffs de guitarra e sintetizadores. Já O Meu Amor é a mais pop das versões do show que está rodando o país. Outras 20 músicas também ganham nova roupagem, como Folhetim, As Vitrines e Cálice.