Colunista do Jornal do Comércio é uma das presenças em novo programa da Band RS

Colunista do Jornal do Comércio, onde assina o blog e coluna Pensar a Cidade, a jornalista Bruna Suptitz é uma das presenças na nova bancada do BandNews 1ª edição, no FM 99,3, da Band RS, que estreia nesta segunda-feira. Ela atuará ao lado do âncora Gilberto Echaury e do jornalista Gustavo Fogaça, em uma proposta de aprofundamento dos temas locais e conexão direta com os ouvintes. A produção será de Fabrine Bartz, também com passagem pelo Jornal do Comércio. Procurando debater os problemas de uma cidade em constante crescimento, a nova atração vai trazer prestação de serviço, entrevistas e matérias especiais para as manhãs na rádio. O novo BandNews Porto Alegre 1 ª Edição vai ao ar das 09h30min às 11h, de segunda a sexta-feira, em FM 99,3 e no canal da Band RS no YouTube.