Aula-show com José Miguel Wisnik

A cultura enquanto proposta de paz

Explorando as raízes da narrativa ocidental

Doutor em Letras e professor de Língua e Literatura Grega, Donaldo Schüler conduzirá um curso sobre as origens da narrativa ocidental no Instituto Ling (João Caetano, 440). A partir do poema épico Ilíada, de Homero, ele discutirá temas como a literatura oral e escrita, além de analisar a construção e o destino dos heróis, com estudo dos personagens Aquiles e Heitor. As quatro aulas iniciam no próximo dia 27 e vão até 18 de maio, sempre às quintas-feiras, das 19h às 21h. Inscrições (R$ 380,00) no site ou na recepção do centro cultural.