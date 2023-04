Esperando Godot em cartaz nos dois próximos finais de semana no Teatro Oficina Olga Reverbel

Esperando Godot entra na reta final de exibições: até o dia 30 de abril, sempre sexta, sábado e domingo, às 19h. Sucesso no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) com sessões lotadas, elenco, direção e público emocionados. Esse é um breve resumo de como foram os finais de semana de exibições de Esperando Godot, nova direção de Luciano Alabarse. Ainda restam ingressos e os valores são a partir de R$ 20,00 pelo da casa. entra na reta final de exibições:. Sucesso no, no Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) com sessões lotadas, elenco, direção e público emocionados. Esse é um breve resumo de como foram os finais de semana de exibições de Esperando Godot, nova direção de Luciano Alabarse. Ainda restam ingressos e os valores são a partir de R$ 20,00 pelo site da casa.

A peça se passa em região desértica, sem definições temporais ou geográficas. Uma árvore seca simboliza esse mundo estéril, onde os protagonistas revelam suas necessidades e agonias. Sem acontecimentos relevantes ou perspectivas de mudança, dedicam-se a passar o tempo esperando Godot, que ninguém sabe exatamente quem é, e que adia sucessivamente o encontro que poderia injetar futuro e esperança no caminho dos personagens. Esse encontro, sempre postergado e transferido, nunca acontece. O tempo não se altera. A vida permanece circular e repetitiva.

Sinônimo de reflexões profundas, Esperando Godot toca a todos. No elenco Sandra Dani, Janaína Pellizon, Arlete Cunha, Lisiane Medeiros e Valquíria Cardoso demonstram entrosamento entre as cenas. Sandra celebra nessa produção 52 anos de palco e 75 de vida. O texto é do dramaturgo Samuel Beckett e é a peça mais conhecida do irlandês, que estreou em um pequeno teatro de Paris, em 1953, mesmo ano do nascimento de Luciano Alabarse.