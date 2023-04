Musical francês que celebra obra de Édith Piaf chega à Porto Alegre

A cantora francesa Anne Carrere desembarca em Porto Alegre e traz consigo um musical sobre a vida e obra de Édith Piaf, uma das mais ilustres cantoras francesas. A apresentação acontece nesta quinta-feira (27), às 21h, no palco do Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão à venda em uhuu.com e na bilheteria do Teatro, a partir de R$ 60,00. Anne Carrere, a intérprete de Édith Piaf mais ouvida nos últimos tempos, dirige um novo projeto com músicos escolhidos a dedo, todos eles experts em Édith Piaf e música francesa. Com mais de 300 shows em 50 países e mais de 500.000 ingressos vendidos, o grupo está pronto para ampliar a experiência de Édith Piaf durante 90 minutos, com arranjos de Guy Giuliano e um setlist acompanhado por luzes e atuação. A intenção do show não é cantar ou trazer ao palco, mais uma vez, a canção de Piaf, mas sim colocar o tom na música e seguir em direção à sensibilidade para alcançar o íntimo e apresentar a mulher por trás da artista.