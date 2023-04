O Butiá tem programação eclética no feriadão

O feriadão terá uma programação especial na fazenda O Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100). Para iniciar o feriado com pé direito, a fazenda promove o Jazz na Beira na sexta-feira (21), às 17h, com Luke Faro, Antônio Flores e Nico Bueno. No sábado (22), às 15h, o dj Gustavo Bassani traz sonoridades que vão do house music ao boogie. E no domingo (23), às 17h, o jazz continua com James Liberato Quarteto. Os ingressos custam R$90 e dão direito a R$50 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas pelo site do local. Abrindo o feriado, o Butiá apresenta o encontro entre o Luke Faro na bateria, Antônio Flores na guitarra e Nico Bueno no baixo. Luke Faro gravou e tocou com muitos nomes do meio musical gaúcho e brasileiro. Vencedor do Batuka 1997, festival internacional de bateria SP, ele também se apresentou no Rock in Rio 2022, realizando 4 shows com o trabalho da cantora Mariel e Crème de la Crème. A tarde de sábado será embalada por Gustavo Bassani, DJ e multi-instrumentista, trazendo sons que casam com a proposta do local, do jazz ao house music, passando por soul, boogie, ambient e dub. Para encerrar o feriadão, o guitarrista e compositor James Liberato apresenta o show Manacô no Butiá junto com seu quarteto, trazendo a música brasileira na sua raiz mesclada com ritmos dos países latinos e a linguagem universal do jazz, através das suas composições instrumentais.