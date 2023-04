Bruce Dickinson canta em homenagem a Jon Lord e ao Deep Purple em Porto Alegre

Compositor, pianista e organista, o inglês Jon Lord e sua banda, Deep Purple, são homenageados em espetáculo conduzido pela voz de Bruce Dickinson, famoso pela presença na banda Iron Maiden. Faixas do clássico álbum Concerto For Group And Orchestra e sucessos do Deep Purple serão apresentados juntamente com uma orquestra sinfônica e músicos convidados nesta terça-feira (25), às 21h. O show acontece no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) e tem ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 290,00.O show terá no palco uma orquestra sinfônica de mais de 80 instrumentistas, montada especialmente para a ocasião com integrantes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e de algumas das principais sinfônicas do país. Ela será conduzida por Paul Mann, que já participou de dezenas de apresentações do concerto, incluindo a histórica performance de 1999 no Royal Albert Hall. Jon Lord é aclamado como um dos mais importantes nomes da história do rock. Além de ter passado por bandas como o Whitesnake, ele fundou e integrou durante mais de duas décadas o Deep Purple, e deixou uma carreira extensa: foram 12 álbuns solos, 19 álbuns com o Deep Purple e seis álbuns com o Whitesnake. Lançado em disco em dezembro de 1969, seu Concerto For Group And Orchestra, transformou-se em uma das mais aplaudidas turnês do Purple, e continuou a ser apresentado por ele, ao lado das mais renomadas orquestras, depois de sua saída da banda em 2002. Após a morte de Lord, em 2012, o "concerto" esperaria sete anos para voltar aos palcos, em 2019, no Canadá, e depois em 2021, na Hungria.